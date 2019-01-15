Rektör Çakar, "2018 yatırımlarla dolu bir yıl oldu"

Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi'nin genel bütçesinin yüzde 55, öğrenci sayısının yüzde 35, hastane performansının ise yüzde 30 arttığını söyledi.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda basın mensupları ile bir araya gelen Dr. Nigar Demircan Çakar'a, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. İdris Şahin, Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş, İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert ile basın mensupları katıldı.

“Yeniliklerle Dolu Verimli Bir Yıl Geçirdik”

Dr. Nigar Demircan Çakar, 2018 yılının genel bir değerlendirmesini yaparak yeniliklerle dolu verimli bir yıl geçirdiklerini ifade etti. 2006 yılında 3 fakülte ile kurulan Düzce Üniversitesi'nin, bugün 14 fakülte ve 10 meslek yüksekokulunda nitelikli eğitimine devam ettiğine dikkat çeken Rektör Çakar, öğrenci kontenjanlarında yüzde 90 doluluk oranına sahip olduklarını belirterek gelecek yılla birlikte 35 bin öğrenci sayısına ulaşacaklarını söyledi. Düzce Üniversitesi'nde 31 ülkeden 500'den fazla yabancı uyruklu öğrencinin eğitim gördüğünü dile getiren Prof. Dr. Çakar, Afrika açılımı ile 20 Ruandalı öğrencinin eğitimlerine devam ettiğine işaret ederek Ortadoğu ülkeleri açılımı ile de körfez ülkelerinden öğrencileri Düzce Üniversitesi'ne kazandıracaklarını sözlerine ekledi. Düzce Üniversitesi'nde 523 akademik unvanlı akademisyenin yer aldığını dillendiren Çakar, 2007'de 4 olan BAP desteğini, 2018'de 233'e çıkardıklarını ifade etti. Bütçenin de 250 milyon TL'ye yükseldiğini belirten Rektör Çakar, Düzce Üniversitesi tarihinde ilk kez 4 farklı marka tescilinde bulunduklarının altını çizdi.

“Hastane hizmet alanını iki katına çıkardık”

Düzce Üniversitesi Hastanesi ile ilgili bilgiler de paylaşan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 48 bin metrekarelik Dr. Talat Bahçebaşı binasının açılışı ile hastane hizmet alanını iki katına çıkardıklarını söyledi. Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay yönetiminde yeni Acil Servis, Obezite Merkezi ve Özel Servis gibi birçok merkezi hayata geçirdiklerini kaydetti.

"2018 yılında birçok yatırım hayata geçti"

2018 yılında Düzce Üniversitesi Hastanesi Dr. Talat Bahçebaşı binası, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi, ek yemekhane, batı giriş kapısı ve bağlantı yolları gibi yatırımların tamamlanarak hizmete açıldığını ifade eden Prof. Dr. Çakar, devam eden yatırımlar hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Genel Bütçe Yüzde 55, Öğrenci Sayısı Yüzde 35, Hastane Performansı Yüzde 30 Arttı

Rektör Çakar; son 3 yılda genel bütçeyi yüzde 55, öğrenci sayısını yüzde 35, hastane performansını yüzde 30, toplam kapalı alan miktarını yüzde 25 ve öğretim üyesi sayısını ise yüzde 23 oranında artırdıklarını vurguladı.

Açık Kapı, Rektör Öğrenci Buluşmaları, Temiz Kampüs, Açık Kampüs gibi yenilikçi uygulamaları sürdürdüklerini ileten Prof. Dr. Çakar, üniversitenin başarılarından da söz ederek Düzce Üniversitesi'nin; 220 üniversite arasında ilk 50'de, Düzce'nin de en önemli 3 değeri içinde yer aldığını, akademik performans gibi birçok sıralamada da üst basamaklara tırmandığını belirtti.

"İhtisaslaşmada örnek köy hayata geçecek"

Son olarak ihtisaslaşma programı hakkında değerlendirmelerde bulunan Dr. Nigar Demircan Çakar, hızlı ve iyi şekilde yol aldıklarını söyleyerek hasat edilen bitkilerin ürünlere dönüştürüldüğünü ve 2019 yılı içerisinde ihtisaslaşma çalışmalarının gözlemlenebileceği örnek köy modelini hayata geçireceklerini bilgisini paylaştı.

Dr. Nigar Demircan Çakar, programın sonunda basın mensuplarından gelen soruları yanıtlayarak katılım sağlayan herkese teşekkür etti.