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Rektör Çakar, Ahilik Haftasını kutladı

DÜZCE(İHA) –Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Nigar Demircan Çakar, Ahiliğin sevginin, dürüstlüğün, hoşgörünün, güzel ahlakın, dayanışmanın ve yardımlaşmanın sembolü olduğunu söyledi.


Rektör Çakar Ahilik Haftası nedeniyle yayınladığı mesajında “Sevginin, dürüstlüğün, hoşgörünün, güzel ahlakın, dayanışmanın ve yardımlaşmanın sembolü olan Ahilik, iyi insan niteliklerini esas alarak Anadolu'da yaşayan Müslüman halkın; ticaret ve sanat gibi meslek alanlarında hem ahlaki hem de manevi olarak yetişmelerini sağlamıştır.


Ahilik; dürüstlük, güvenilirlik, çalışkanlık, fedakarlık gibi ahlaki erdemler ile iş tutma, zanaat-meslek sahibi olma ve üretkenlik gibi maddi pratiklere dayalı niteliklere sahiptir. Ahi Evran tarafından sistematik yapısına kavuşturularak bir esnaf dayanışma teşkilatı haline getirilen bu sistem; Anadolu'nun köylerine kadar yayılmış, bu toprakların kısa bir zaman içerisinde Türkleşip İslamlaşmasında da kilit rol oynamıştır. Düzce Üniversitesi olarak, Ahilik Haftası'nın birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyor, esnaflarımızın, sanatkarlarımızın ve tüm vatandaşlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyoruz” ifadelerinde bulundu.

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