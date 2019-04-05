Rektör Çakar Avukatlar Gününü kutladı

Dr. Nigar Demircan Çakar, 5 Nisan Avukat Günü nedeniyle yayınladığı mesajında “Kamu düzeninin korunması ve kişilerin devletine olan bağlılığının sürdürülmesinde avukatlarımıza büyük bir sorumluluk ve görev düşmektedir” dedi.

Rektör Çakar Avukat günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Çakar mesajında “Savunma hakkı gibi önemli bir kamu hizmeti görevini yerine getiren, hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün sağlanmasında yılmadan çaba gösteren; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin güvencesi olan avukatlarımız, adaleti tesis etmek için özveriyle mesleklerini icra etmektedir. ‘Adalet mülkün temelidir' diyerek yola çıkılan bu kutsal meslekte, kamu düzeninin korunması ve kişilerin devletine olan bağlılığının sürdürülmesinde avukatlarımıza büyük bir sorumluluk ve görev düşmektedir.

Düzce Üniversitesi olarak; anayasaya, kanunlara, hukukun üstünlüğüne dayalı çağdaş demokrasiye ve kamu vicdanına bağlı olarak görevlerini yerine getiren tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dileriz” ifadelerinde bulundu.