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Rektör Çakar başarılı öğrencilerle buluştu

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi'ni ulusal ve uluslararası platformlarda temsil eden ve önemli başarılar kazanan öğrencilerle bir araya geldi.


Düzce Üniversitesi'ni çeşitli platformlarda başarıyla temsil eden ve önemli dereceler elde eden öğrencileri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar; “Spor, sanat ve teknoloji gibi birçok alanda güzel başarılar gösterdiniz. Barılarınızın devamını diliyorum. Öğretim elemanlarımıza da sizlere gösterdiği liderlik için teşekkür ediyorum. Mezun olduğunuz zaman, sizlerle gurur duyacağımız bir üniversiteniz olduğunu ve arkanızda her zaman bulunduğumuzu bilmenizi isterim. Sizleri tekrar tebrik ediyorum. Yolunuz her zaman açık olsun” şeklinde konuştu.


Program, Dr. Nigar Demircan Çakar'ın öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

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