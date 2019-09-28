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Rektör Çakar başarının devamını diledi

DÜZCE(İHA) – İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’na (ISIF’19) katılarak 3 madalya kazanma başarısı gösteren Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

DÜZCE(İHA) – İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'na (ISIF'19) katılarak 3 madalya kazanma başarısı gösteren Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile bir araya geldi.


ISIF'19'da 1 altın ve 2 bronz olmak üzere toplamda 3 madalya kazanarak önemli bir başarının sahibi olan Düzce Üniversitesi öğretim üyelerini Rektörlük Çalıştay Salonu'nda kabul eden Rektör Çakar, kendilerine teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. ISIF 2017‘de de Düzce Üniversitesi'nin önemli başarılar kazandığını ifade eden Prof. Dr. Çakar, patent alan çalışmaların ticarileştirme boyutunun önemi üzerinde durdu.


ISIF'19'da Düzce Üniversitesi'nden Emrah Yılmaz ve Hakan Arslan'ın çalışması altın madalya, Ayhan Tozluoğlu, Bayram Poyraz ve Zeki Candan'ın çalışması bronz, Hüsnü Gerengi, Ertuğrul Kaya ve Moses Monday Solomon'un çalışması yine bronz madalya ödülüne layık görüldü.


Katma değerli çalışmaları hakkında Düzce Üniversitesi Rektörünü bilgilendiren öğretim üyelerine; Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından ödülleri takdim edildi.

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