Rektör Çakar “Düzce Üniversitesi; değişimi yönetebilen, yenilikçi üniversite”

Dr. Nigar Demircan Çakar, “Düzce Üniversitesi'ni diğer üniversitelerden ayıran en büyük farkı, şehirle bütünleşmesi ve bölgesel kalkınmaya önemli oranda katkı sağlaması” dedi.

Düzce Üniversitesi Tercih Kılavuzu programına konuk olan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi'ni tercih etmek isteyen öğrencilere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Programda Öğretim Görevlisi Duygu Özdemir Cömert'in sorularını yanıtlayan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi'nin; pandemi sürecinde de değişimi yönetebilen, nitelikli ve donanımlı akademik kadroya sahip, fiziksel imkanlarını her yıl geliştiren ve öğrencileriyle birlikte karar alabilen girişimci ve yenilikçi bir üniversite olduğunu vurguladı.

Üniversitelere eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma dışında, bir üçüncü misyon olarak bulunduğu şehrin kalkınmasına katkı sağlama misyonu yüklendiğini belirten Rektör Çakar, bu kapsamda Düzce Üniversitesi'ni diğer üniversitelerden ayıran en büyük farkı, şehirle bütünleşmesi ve bölgesel kalkınmaya önemli oranda katkı sağlaması şeklinde açıkladı.

İlkler Düzce Üniversitesinde uygulandı

Dışa dönük ve bölgesiyle bütünleşen Düzce Üniversitesi'nin, birlikte kurulduğu üniversiteler ve ihtisas üniversiteleri arasında ilk sırada olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çakar, ülkemizde ilk kez Açık Kapı uygulamasını başlattıklarını, yine Açık Kampüs, Açık Ders, Açık Mutfak gibi uygulamalarla açıklık ve şeffaflık felsefesini ilke edindiklerini ifade etti.

Düzce Üniversitesi deyince akla gelen ilk üç kelimeyi; şeffaflık, girişimcilik ve bölgesel bütünleşme şeklinde tanımlayan Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, nitelikli iş fikirleri olan öğrencilere Düzce Teknopark ve Kuluçka Merkezi'nde, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın da desteğiyle yeni bir kariyer imkanı sunduklarını sözlerine ekledi.

Ülkemizde ilk kez 5 ihtisas üniversitesi arasında yer alma başarısı gösteren Düzce Üniversitesi'nin, sağlık konusunda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, çevre konusunda ise Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı alanlarında ihtisaslaştığını belirten Rektör Çakar, Ülkemizin ilk ve tek en büyük Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'ne sahip Düzce Üniversitesi'nin, bölge çiftçileri ile geliştirdiği kalkınma modelinin Türkiye'ye örnek olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Düzce Üniversitesi'nde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında haftada 4 ila 7 etkinlik düzenlendiğini söyleyen Prof. Dr. Çakar, 100'ün üzerindeki öğrenci topluluklarıyla kampüsün, birçok sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere sahne olduğunu dile getirdi.

Düzce Üniversitesi'nin; yarı olimpik yüzme havuzu, stadyumu, kapalı spor salonu, fitness salonu, halı saha ve tenis kortları gibi birçok modern spor tesisine sahip olduğuna işaret eden Çakar, Düzce'nin İstanbul ve Ankara'nın tam ortasında, denizi, şelaleleri, yaylaları, nehirleri, ulaşım ve barınma olanaklarıyla tam bir üniversite şehri olduğunu vurguladı.

Düzce Üniversitesi'nin sesini dışarıya duyurmak ve öğrencilerin kendilerini geliştirebileceği bir alan açmak amacıyla Radyo Düet'i kurduklarını da dillendiren Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi'nin kurumsal radyosu Radyo Düet'te eğitimden sanata, bilimden sosyal hayata kadar birçok konunda program yapıldığını ifade etti.