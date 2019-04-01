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Rektör Çakar, “Erken teşhis önemli”

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Nigar Demircan Çakar, kanser hastalığında erken teşhisin önemli olduğunu belirterek “Hayati öneme sahip bu hastalık, erken teşhis edilip tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanmaya kadar gitmektedir” dedi.


Kanserle Savaş Haftası nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Rektör Nigar Demircan Çakar, “Çağımızın en önemli sağlık sorunlarının başında gelen kanser hastalığı, hücrenin olağandışı bölünüp çoğalması olarak da ifade edilir. Hayati öneme sahip bu hastalık, erken teşhis edilip tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanmaya kadar gitmektedir. Tütünlü ürünlerin tüketimi, alkol, doğal olmayan hazır gıdaların aşırı tüketimi ve aşırı stres insan sağlığını tehdit ettiği gibi, tedavisi oldukça meşakkatli ve masraflı olan kanser hastalığına sebebiyet vermektedir. Sevdiklerimizle birlikte daha uzun zaman geçirebilmek ve kaliteli bir hayat sürdürebilmek için sağlıklı yaşamaya özen gösterilmesi gerekmektedir. Bunun için ilgili hekimlerimizin öngördüğü tarihlerde genel kontrolleri yaptırıp oluşabilecek sağlık sorunlarının önüne geçilebilir. Ayrıca kanser hastalığı ile etkin bir şekilde mücadele edebilmek ve zararlarını en aza indirebilmek için, kanserin tüm topluma doğru bir şekilde anlatılması ve halkın bu hastalık konusunda bilinçlendirilmesi de en az tedavi kadar önem taşımaktadır.


Düzce Üniversitesi olarak; hekimlerimizin ve bilim insanlarımızın doğru bilgiyi halka ulaştırabilmesine imkan sağlayan Kanserle Savaş Haftasının, kanser hastalığıyla ilgili toplumda farkındalık oluşturulmasına büyük katkı sağladığını düşünüyor” ifadelerinde bulundu.

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