Rektör Çakar fidanları gazilerle dikti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 11 milyon ağacı geleceğe miras bırakma adına başlattığı “Bugün Fidan Yarın Nefes” etkinliği Düzce Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Saat 11.11'de tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlik, Düzce Üniversitesi'nde de “Topraklarımıza Bir Nefeste Sen Ol” temasıyla Düzce Muharip Gaziler Derneği Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirildi. Bu anlamlı etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İdris Şahin ve Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş, Düzce Muharip Gaziler Derneği Başkanı Vedat Nefesoğlu ve Dernek üyesi gaziler, öğretim üyeleri, Düzce Üniversitesi öğrencileri ve anaokulu öğrencileri katıldı.

Etkinlik öncesi bir konuşma gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, gaziler için oluşturulan bu alanı gelecek nesillere aktarmak, daha rahat nefes almak adına ağaçlandırdıklarını ifade etti. Düzce Muharip Gaziler Derneği Hatıra Ormanı'nı daha da zenginleştirmek istediklerini belirten Rektör Çakar, geleceğe bir iz, bir nefes bırakmanın önemine vurgu yaparak etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Açılış konuşmasının sonrasında Düzce Üniversitesi mensupları, fidanları toprakla buluşturarak geleceğe bir nefes olmak adına farkındalık oluşturdu. Etkinlik; ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmeyi, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamayı ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmayı amaçlıyor.