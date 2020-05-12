Rektör Çakar Hemşireler Haftasını kutladı

Dr. Nigar Demircan Çakar, Hemşireler Haftası nedeniyle yayınladığı mesajında “Toplum sağlığının ve insanın yaşam kalitesinin artırılması için gece gündüz demeden sabır, özveri ve sevgiyle mesleklerini icra eden tüm hemşirelerin Hemşireler Haftası'nı kutlarım” dedi.

Hemşireler Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Rektör Çakar, hemşirelerin büyük bir özveri ile görev yaptığını söyledi. Çakar “Toplum ve kişi sağlığının korunmasında, hasta bakımının bilimsel ve etkili yöntemlerle yapılmasında önemli görevler üstlenen, bu kutsal ve onurlu mesleğin mensubu, insan sevgisiyle dolu hemşirelerimiz, her türlü durum ve koşullarda görevlerini şefkatle, güler yüzle, sabırla yerine getirme gayreti içerisinde olduklarının bilincindeyiz. Düzce Üniversitesi olarak, toplum sağlığının ve insanın yaşam kalitesinin artırılması için gece gündüz demeden sabır, özveri ve sevgiyle mesleklerini icra eden Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi hemşireleri başta olmak üzere tüm hemşirelerin Hemşireler Haftası'nı kutlar, büyük bir özveriyle yerine getirdikleri görevlerinde başarılar dileriz” ifadelerinde bulundu.