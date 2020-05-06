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Rektör Çakar, Hıdırellez Bayramını kutladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Nigar Demircan Çakar, “Hıdırellez Bayramı'nın dostluğa, kardeşliğe, hayırlara ve sağlıklı günlere ulaşmamıza vesile olmasını dileriz” dedi.


Rektör Çakar, Hıdırellez Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajında ”Baharın gelmesi ile birlikte uyanan tabiatın sevincini ve coşkusunu yaşamak amacıyla gerçekleştirilen Hıdrellez Bayramı, geçmişle gelecek arasında köprü vazifesi görerek, toplum olarak bir arada kalmamıza ve birlikte hareket etmemize vesile olmaktadır. Milletimizin asırlar boyunca kutladığı ve kuşaktan kuşağa aktararak günümüze kadar ulaştırdığı zengin kültürel miraslarımızdan biri olan Hıdırellez Bayramı'nın dostluğa, kardeşliğe, hayırlara ve sağlıklı günlere ulaşmamıza vesile olmasını dileriz” ifadelerinde bulundu.

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