Rektör Çakar, ihtisaslaşma ekibiyle bir araya geldi

Dr. Nigar Demircan Çakar ve Üniversite Yönetimi, ihtisaslaşma ekibiyle bir araya geldi.

Kahvaltı organizasyonu şeklinde gerçekleştirilen programa; Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. İdris Şahin, Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş ile ihtisaslaşma ekibi katıldı.

Programda konuşan Dr. Nigar Demircan Çakar, 2016 yılı Ekim ayında başlayan ihtisaslaşma sürecinde Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kendilerine bütçe ve insan kaynağı tahsis ettiğini belirterek bu çalışmalar vesilesiyle ihtisaslaşma ekibinin Düzce Üniversitesi'ne katıldığını ifade etti. Bu ekibi, sürecin bel kemiği şeklinde nitelendiren Rektör Çakar, çok kıymetli çalışmaların yürütüldüğünü söyleyerek Düzce Üniversitesi'nin ilk seçilen 5 üniversite içinde kendini gösterdiğini ve yeni seçilen ihtisas üniversitelerine de yol gösterdiğini dile getirdi. Eğitim ve bilimsel araştırma dışında ihtisaslaşma çalışmalarının Düzce Üniversitesi'nin düzey atlamasına imkan sağladığına işaret eden Prof. Dr. Çakar, bu sürece yol arkadaşlığı yapan ve yoğun emek harcayan ihtisaslaşma ekibine teşekkür etti. DÜBİT ile DAGEM'in de bu sürecin çok önemli parçaları olduğunu ve bu ekiplerin de çalışmalara katkılar sağladığını dillendiren Rektör Çakar, yeni kurulan Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin çalışmalarıyla ihtisaslaşma sürecine hız kazandırdıklarını sözlerine ekledi.

2019 yılında Düzce Üniversitesi'ni ihtisaslaşma alanında daha yoğun bir dönemin beklediğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, el birliğiyle güzel ve başarılı işlere imza atacaklarına inandığını belirtti.