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Rektör Çakar, Kaynaşlı MYO'da incelemelerde bulundu

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Nigar Demircan Çakar, üniversite bünyesinde bulunan Kaynaşlı Meslek Yüksek Okulunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.


4 Ekim'de yüz yüze eğitime başlayacak olan Düzce Üniversitesi'nin tüm ilçelerde bulunan meslek yüksek okullarında Rektör Nigar Demircan Çakar tarafından incelemeler devam ediyor. Daha önce Cumayeri, Çilimli ve Gümüşova Meslek Yüksek Okullarını ziyaret eden Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, son olarak yüzlerce öğrenciyi ağırlayacak olan Kaynaşlı Meslek Yüksek Okulu'nu ziyaret etti. İlçenin tam merkezinde bulunan okulun sınıfları, ortak yaşam alanları gibi noktalarda incelemelerde bulunan Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, okul yönetiminden de bilgiler aldı.

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