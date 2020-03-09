Rektör Çakar “Kız öğrencilerin oldukça başarılı”

Dr. Nigar Demircan Çakar, başarının cinsiyetten bağımsız olduğunu vurgulayarak, eğitim alanında da kız öğrencilerin oldukça başarılı olduğunu söyledi.

Düzce Üniversitesi İş Dünyasında Kadın Topluluğu'nun “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kapsamında düzenlediği etkinlikte kadınların başarı hikayeleri anlatıldı. Düzce Üniversitesi İş Dünyasında Kadın Topluluğu Başkanı İpek Ediş, topluluğu kurma amaçlarının kadınların iş hayatındaki ve toplumdaki yeri ile alakalı farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. İş Dünyasında Kadın Topluluğu öğrencilerine ve etkinliğe verdiği destek için Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a ve Düzce Üniversitesi yönetimine teşekkür eden İpek Ediş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak konuşmasını sonlandırdı.

Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, başarının cinsiyetten bağımsız olduğunu vurgulayarak, eğitim alanında da kız öğrencilerin oldukça başarılı olduğunu söyledi. Başarının cinsiyetle değil çalışmakla, azimle, kararlılıkla ve sebatla gerçekleştiğini katılımcılarla paylaşan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, kadınların yakalamış olduğu başarının arkasında tarihten gelen baskıcı tutumun yıkılması ile birlikte kendilerini kanıtlama isteğinin, başarıya olan açlığın yattığını dile getirdi.

Bir görevin cinsiyetle elde edilmemesi gerektiğinin altını çizen Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, hak edenlerin görev başına getirilmesi gerektiğini ifade etti. Yaşamın ortak olduğunu ve türlerin cinsiyet açısından birbirlerine karşı üstünlüğünün olmadığını söyleyen Rektör, kendi evlatlarımızı, sıra arkadaşlarımızı ve anne babalarımızı bu gözle değerlendirmemiz gerektiğini dile getirdi.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, programı hazırlayanlara ve katılımcılara teşekkür etti.

Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın konuşmasından sonra program, misafir konuşmacılar; Proje Danışmanı Merve Kayaokay ve Etik Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Endüstrü Mühendisi Şeyda Otluoğlu, kadın haklarının tarihsel gelişimini anlatarak, başarmak için yapılması gerekenleri katılımcılarla paylaştı.