Rektör Çakar, "Marka oluşturma aşamalarını tamamlandı"

Dr. Nigar Demircan Çakar, “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında desteklenen yeni 5 üniversitenin ilan edildiği toplantıda, yaptığı sunumda marka oluşturma aşamalarının da tamamlanarak ihtisaslaşma faaliyetlerinin yükselen bir ivmeyle devam ettiğini vurguladı.

YÖK Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, ihtisas üniversitesi seçilen yükseköğretim kurumlarının rektörleri katılırken, Düzce Üniversitesi'nden ise Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş ile Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş katıldı.

Toplantıda spor ve sağlık alanında Aksaray Üniversitesi, ormancılık ve tabiat turizmi alanında Kastamonu Üniversitesi, hayvancılık alanında Muş Alparslan Üniversitesi, çay alanında Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, tarım ve hayvancılık alanında ise Siirt Üniversitesi ihtisaslaşacak yeni üniversiteler olarak belirlendi.

Toplantıda Dr. Nigar Demircan Çakar, YÖK ve Kalkınma Bakanlığı'nın başlattığı “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında daha önce ilan edilen 5 üniversite arasına seçilme başarısı gösteren Düzce Üniversitesi'nin ihtisaslaşma çalışmalarını anlattı. Başarılı bir sunum gerçekleştiren Rektör Çakar, sağlık konusunda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, çevre konusunda ise Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri kazanımı alanlarında gelinen aşamalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Düzce Üniversitesi'nin birçok firmayla iş birlikleri gerçekleştirdiğini, tıbbi ve aromatik bitkilerin ilk hasadının yapılarak bu bitkilerin kozmetik ve tıbbi ürünlere dönüştürüldüğünü belirten Prof. Dr. Çakar, marka oluşturma aşamalarının da tamamlanarak ihtisaslaşma faaliyetlerinin yükselen bir ivmeyle devam ettiğini vurguladı.