İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Çakar tek tek dinledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından hayata geçirilen ve üniversitenin tüm birimlerine yayılan Açık Kapı Günü, akademik ve idari personeller, öğrencilerin yanı sıra dış paydaşların da katılımıyla gelişerek devam ediyor.


Katılımcı temelli yönetim modelini daha da geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen; şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürekli iletişim ilkeleriyle bütünleşen 33. Açık Kapı Günü'nde Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar Düzce Üniversitesi mensuplarıyla bir araya geldi. 2019-2020 Bahar Dönemi'nin ilk Açık Kapı Günü'nde, tüm mensupların görüşlerini, farklı fikirlerini ve iyileştirme önerilerini dinleyen Rektör Çakar, kendisine iletilen soru ve konuları titizlikle not alarak değerlendirmelerde bulundu.


Açık Kapı Günleri ile iletişim kanallarını sürekli açık tuttuklarını belirten Prof. Dr. Çakar; edindikleri yenilikçi fikirler ile Düzce Üniversitesi'nin başarılarını artırdıklarını, kurumsallaşmaya katkı sunduklarını, çalışanlar ve halkla iç içe olarak çıkabilecek sorunların önüne geçtiklerini ifade etti. Açık Kapı uygulaması ile çalışan ve yönetim arasında güven tesis ettiklerini dile getiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, huzurlu bir çalışma ortamının önemini vurgulayarak tüm paydaşları Açık Kapı Günü'ne davet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.