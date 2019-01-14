Rektör Çakar Ürdün'de temaslarda bulundu

Dr. Nigar Demircan Çakar, ikili ilişkileri geliştirmek ve Ürdün Üniversiteleriyle görüşmeler gerçekleştirmek amacıyla Ürdün'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Amman Ticaret Odası'ndaki toplantıya katıldı. Ürdün Yükseköğretim Bakanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahid Al Wahadneh ile görüşen Rektör Çakar, Ürdün Üniversitesi Rektörü Profesör Abdel Karim Al- Qudah ile bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret eden Prof. Dr. Çakar, Türkiye Ürdün Dostluk Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Prenses Sumaya Üniversitesi Rektör Vekili Dr. Arafat Awajan ile de bir görüşme gerçekleştiren Dr. Nigar Demircan Çakar, Ürdün'ün üst düzey protokol üyeleri ve kurum yetkilileri ile çeşitli temaslar gerçekleştirdi.

Eski Ürdün Başbakanı H.E. Mr. Awn Khasawneh ve eşi ile bir araya gelen Rektör Çakar, Düzce'de ev sahibi olan Ürdünlü aileler de buluştu. Prens Asem bin Nayef ve Prenses Sana Asem'le görüşmede bulunan Prof. Dr. Çakar, Ürdün'ün başkenti Amman'ı, tarihi mekanları ve önemli merkezleri de ziyaret etti.

Eğitim, bilim ve ikili ilişkiler başta olmak üzere çeşitli konularda verimli görüşmeler gerçekleştiren Dr. Nigar Demircan Çakar, Türkiye ve Ürdün arasındaki iş birliklerinin geliştirilmesine ve iki ülke arasındaki dostluğun pekiştirilmesine katkı sağladı.