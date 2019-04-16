Rektör Çakar ve Senato ÜyeleriBaşkanı Özlü'yü ziyaret etti

Dr. Nigar Demircan Çakar, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Düzce Belediye Başkanı seçilen Dr. Faruk Özlü'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete, Dr. Nigar Demircan Çakar ile birlikte Senato Üyeleri katıldı.

Dr. Nigar Demircan Çakar, daha önce 65. T.C. Hükümeti Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak ülkemize ve Düzce'ye önemli hizmetlerde bulunan ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde de Düzce Belediye Başkanı seçilen Dr. Faruk Özlü'yü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Rektör Çakar, Düzce Üniversitesi olarak eğitim, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlar başta olmak üzere her alanda Düzce'nin gelişmesi için geçmişte olduğu gibi gelecekte de Düzce Belediyesi ile iş birliği içerisinde hareket edeceklerini sözlerine ekledi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Senato Üyeleri ile görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret, karşılıklı başarı ve iyi niyet temennilerinin ardından sona erdi.