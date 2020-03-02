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Rektör Çakar Yeşilay Haftasını kutladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Nigar Demircan Çakar, “Gençlerimizin geleceğinin kararmasına sebep olan ve manevi değerlerimizden bizleri günbegün uzaklaştıran zararlı alışkanlıklara karşı Yeşilay'ın göstermiş olduğu mücadele yadsınamaz bir gerçektir” dedi.


Yeşilay Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayınlayan Rektör Nigar Demircan Çakar “1 Mart 1920 tarihinde Hilal-i Ahdar adıyla icraatlarını yürütmeye başlayan Yeşilay; alkollü içkilerle gençlerimizi zehirlemek isteyen ve işgal direnişini kırarak, özgürlüğümüzü ve vatanımızı elimizden almayı amaçlayan işgal güçlerine karşı, dönemin Şeyhülislam'ı İbrahim Haydarizade'nin himayesinde Dr. Mazhar Osman Uzman ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. İnsan onurunu ve saygınlığını temel alarak, toplumu ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için 1920 yılından bu yana; gençlerimizin geleceğinin kararmasına sebep olan ve manevi değerlerimizden bizleri günbegün uzaklaştıran zararlı alışkanlıklara karşı Yeşilay'ın göstermiş olduğu mücadele yadsınamaz bir gerçektir. Sigara, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı gibi her türlü zararlı alışkanlıklara karşı olduğu kadar, teknoloji bağımlılığı gibi alanlarda da bireylerde farkındalık oluşturan Yeşilay, insanları bilgilendirerek, hiçbir karşılık beklemeden yardım elini uzatmaktadır. Her türlü bağımlılığa karşı, önemli çalışmalar yürüten ve sosyal sorumluluk projelerine destek olan Üniversitemizde, Yeşilay Öğrenci Kulübü kurulmuş, Yeşilay Cemiyeti ile bağımlıklarla mücadele ve gençlere yönelik önleyici tedbirler hususunda çok sayıda işbirliği faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin toplumumuz ve geleceğimizin teminatı gençlerimiz için yürüttüğü onurlu çalışmalardan dolayı kutlar, bu anlamlı ve zorlu yolda tüm Yeşilay çalışanlarına başarılar dileriz”

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