İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Çakar, Yükseköğretim'de kadın liderler konulu sunum yaptı

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Nigar Demircan Çakar ve üniversitenin kurucu Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, 5. Avrasya Yüksek Eğitim Zirvesi'nde ‘Yükseköğretim'de Kadın Liderler' konulu sunum gerçekleştirdi.


EURİE tarafından her yıl düzenlenen ve 7 kıtadan dünyanın en seçkin üniversiteleri, akademisyenleri ve eğitimcilerinin katıldığı bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Avrasya Yüksek Eğitim Zirvesi'ne Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'da katılım sağladı. Zirvenin üçüncü gününde ‘Yüksek Öğretim'de Kadın Liderler' başlıklı oturumda sunum gerçekleştiren Rektör Nigar Demircan Çakar, kadın-erkek eşitliği ve akademik toplumda kadının durumunu ele aldı. Akademik dünyadan önemli kadın liderlerin panelist olarak katıldığı oturum büyük ilgi gördü. Ayrıca programda Düzce Üniversitesi kurucu Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu'da sunum gerçekleştirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.