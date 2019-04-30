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Rektör Çakar'a DTSO'dan tam destek

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve Meclis Başkanı Ahmet Dertli, yaptıkları ortak basın açıklamasında, Mayıs’taki Rektörlük atamaları konusunda Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve Meclis Başkanı Ahmet Dertli, yaptıkları ortak basın açıklamasında, Mayıs'taki Rektörlük atamaları konusunda Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a destek verdiler.


Açıklamada; “Düzce'nin gelişimine önemli katkıları olan, bilim yuvamız Düzce Üniversitemizin son yıllarda yakalamış olduğu ivmede hiç kuşkusuz Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın önemli payı var. Katılımcı, ortak akla önem veren, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli çalışmalara imza atan Rektörümüz, Düzce özelinde Kamu-Sanayi-Üniversite işbirliğini sürekli desteklemiş ve bu konuda her zaman sanayicilerin yanında yer almıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da Düzce ziyaretinde övgüyle bahsettiği üzere, Düzce Üniversitesi'nin en genç ve en gözde üniversitelerden biri haline getiren, yapılan her çalışmada sivil toplum kuruluşları ve sanayicileri organizasyonlara dahil eden Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın yeniden Düzce Üniversitesi Rektörü olarak atanması halinde ilimin, başta sanayicilerimizin, tarım, turizm alanlarında çok daha ileri taşınmasına katkısının olacağına inancımız tamdır” ifadeleri kullanıldı.

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