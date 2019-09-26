Rektör Çakar'dan 2019-2020 akademik yılı mesajı

Rektör Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesinin değer üreten üniversite felsefesiyle eğitim hayatına başladığını belirterek “Toplum için bilim anlayışını ilke edinen ve öğrencilerimiz varlık sebebimizdir hizmet prensibiyle hareket eden Düzce üniversitesi olarak, 2019-2020 akademik yılına başlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleriyle değil, topluma dokunan sosyal sorumluluk projeleri ve bölgesel kalkınmaya olan katkılarıyla da öğrencilerine ve paydaşlarına en iyi hizmet kalitesini sunan üniversitemiz, çevre ve sağlık alanlarında ihtisaslaşma faaliyetleriyle ilimizin ve bölgemizin kalkınmasında öncü rol üstlenmeyi sürdürecektir. 14 Fakültesi, 4 Enstitüsü, 2 Yüksekokulu, 10 Meslek Yüksekokulu, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, birçok bilimsel araştırma merkezi ile bir yükseköğretim kurumundan daha da öte bir bilim ve teknoloji merkezi haline gelen Üniversitemiz; vatanına, milletine ve milli değerlerine bağlı, ülkemizi aydınlık geleceğe taşıyacak nesiller yetiştirme sorumluluğunu da en üst düzeyde taşımaktadır. Kuruluşundan bugüne kurumumuzun kurumsallaşması ve sayısız başarı kazanmasında, azim ve özveriyle çalışan, iş ahlakı ve çalışma barışından bir nebze ayrılmayan akademik ve idari personelimizin katkısı çok büyüktür. Aynı azim ve heyecanla 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı'nın öğrencilerimize başarılar getirmesini diliyor, çalışanlarımıza, tüm eğitim camiasına ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.