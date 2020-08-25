Rektör Çakar'dan Malazgirt Zaferi mesajı

Dr. Nigar Demircan Çakar, Malazgirt Zaferi ile ilgili yayınladığı mesajında “İnsanüstü caba ve büyük bir özveri ile bu güzel yurdun bizlere vatan olmasını sağlayan, Büyük Türk Komutanı Alparslan'a ve kahraman askerlerine teşekkür ederiz” dedi.

Malazgirt Zaferinin 949. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Düzce Üniversitesi Rektörü Pro. Dr. Nigar Demircan Çakar, “Gerek siyasi baskılar gerekse de Orta Asya'daki doğal kaynakların yetersiz kalması ve yeni yerleri keşfetme arzusuyla gelinen Anadolu toprakları, Orta Asya'ya nazaran daha verimli, daha çeşitli ve daha canlı gözükmesi, Türklerin Anadolu'ya yerleşme arzusunu güçlendirmiştir.

Büyük Selçuklu Hükümdarı ve savaş dahisi Alparslan'ın halkına daha iyi bir yaşam şartları sunmak için geldiği Anadolu'da, 26 Ağustos 1071 tarihinde, Bizans İmparatoru IV. Romen Diyojen komutasındaki Bizans ordusu ile Muş'un ilçesi olan Malazgirt'te tarihimizin en önemli savaşlarından birisi olan Malazgirt Meydan Muharebesi'ni gerçekleştirdi. Kendisinden sayı ve donanım bakımından katbekat üstün olan Bizans ordusunu, oluşturulan başarılı bir savaş taktiği ile bozguna uğratan Türk ordusu, Anadolu'nun anahtarını Bizans'ın elinden aldı. Büyük komutan ve muzaffer ordusu bereketli bu toprakları Türklere ve İslam'a açarak, asırlar boyu medeniyetlere ev sahipliği yapmış Anadolu'nun daha da zenginleşmesini sağlamıştır. Düzce Üniversitesi olarak; İnsanüstü caba ve büyük bir özveri ile bu güzel yurdun bizlere vatan olmasını sağlayan, Büyük Türk Komutanı Alparslan'a ve kahraman askerlerine teşekkür eder, bu kutsal emanetin ebediyete kadar Türk ve İslam yurdu olması için gerekli hassasiyetin ve çalışmaların gösterileceğini bildiririz” ifadelerinde bulundu.