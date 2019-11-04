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Rektör Çakar'dan organ bağışı çağrısı

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Nigar Demircan Çakar, Organ Bağışı Haftası nedeniyle yayınladığı mesajında, tüm Düzcelileri ve vatandaşları organ bağışı yapmaya çağırdı.


Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar yayınladığı mesajında “Organ Bağışı; bir kişinin hayatta iken serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve bunu belgelendirmesidir. Organ bağışının yaygınlaştırılması ve bu bilincin gelişmesini sağlamak amacıyla, ülkemizde olduğu gibi Üniversitemizde de çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Organ bağışı, hayatların yeniden yeşermesini sağlayan çok önemli bir sosyal sorumluluk davranışıdır. Sosyal dayanışma ve yardımlaşma gibi önemli toplumsal sorumluluklarımızın başında gelen organ nakli, insanların hayatlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmelerine ve birçok kişiye yaşam olanağı sağlamaktadır. Düzce Üniversitesi olarak; hastaların yaşam süresi ve kalitesinde, ülke ekonomisi ve iş gücünde ağır kayıplara yol açan organ yetmezliğine karşı toplumsal bilincin küçük yaşlardan itibaren başlaması gerektiğini vurguluyor, organ bağışı bekleyen hastalarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerinde bulundu.

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