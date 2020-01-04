İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Çakar'dan Sarıkamış Şehitleri anma mesajı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Nigar Demircan Çakar, Sarıkamış Harekatının 105. Yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayınladı.


Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Rektör Çakar; "Birinci Dünya Savaşı'nda, Kafkas Cephesinde başlatılan Sarıkamış Harekatı sırasında şehit düşen binlerce vatan evladımız, vatanımızı ve milletimizi esaret altına alarak, asırlardır dünya tarihine yön veren, gittiği her yere barış ve huzur getiren Türk milletine, diz çöktürmeye çalışan düşmanların karşısına her koşulda çıkma cesaretini göstermişlerdir. Bizlere özgür bir gelecek bırakabilme adına canı pahasına Sarıkamış Harekatı'nı gerçekleştirerek şehit düşen askerlerimiz, şanla şerefle dolu tarihimizin unutulmaması gereken bir başka kahramanlarındandır. Kendilerinden daha fazla olanaklara sahip düşmanın karşısına, vatan sevgisi ve inançla çıkan kahraman askerlerimiz, zorlu iklim ve arazi koşullarında göstermiş oldukları özveri ve cesaret ile kendilerini vatanımıza siper etmiştir. Düzce Üniversitesi olarak, Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümü vesilesiyle, vatan topraklarını savunmak uğruna şehit düşen tüm kahraman askerlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” ifadelerinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.