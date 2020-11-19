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Rektör Çakar'dan uzaktan eğitim açıklaması

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Nigar Demircan Çakar, sağlık alanları hariç hibrit eğitim alan bölüm ve programlarında uzaktan eğitim kararı aldıklarını bildirdi.


Rektör Çakar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada uzaktan eğitime geçme kararı aldıklarını belirterek “Sevgili öğrencilerim! Artan Covid-19 vakaları ve yeni kısıtlamalar nedeniyle Senatomuz, vize sınavları sonrasından geçerli olmak üzere sağlık alanları hariç hibrit eğitim alan bölüm ve programlarımızda uzaktan eğitime kararı aldı. Detayları en kısa sürede açıklanacak” ifadelerinde bulundu.

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