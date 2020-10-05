Rektör Demircan Çakar: “ Hijyen ve Sosyal mesafeye daha fazla dikkat edeceğiz”

Dr. Nigar Demircan Çakar, 14 yılı başarılarla dolu geçirdiklerini yeni döneme de heyecan içerisinde başladıklarını dile getirdi.

Korona virüs nedeni ile bir çok dersin uzaktan, uygulamalı derslerin ise hibrit olarak başlayan derslerin ardından Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar yeni akademik yıl ile ilgili bir mesaj yayınladı. Demircan Çakar yeni döneme heyecan ile başladıklarını belirtirken, hibrit olarak başladıkları derslerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına daha fazla dikkat edeceklerini belirtti. Rektör Demircan Çakar, “Değer Üreten Üniversite” felsefesiyle eğitim hayatına başlayan ve başarılarla dolu 14 yılı geride bırakmaya hazırlanan Düzce Üniversitesi olarak 2020-2021 Akademik Yılı'na başlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyada hızla yayılan Covid-19 virüsü nedeniyle 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nde uzaktan eğitime geçen ve bu akademik yılın Güz Dönemi'nde ise hibrit eğitim uygulayacak olan Üniversitemizde, öğrencilerimizden ayrı olmanın da burukluğunu yaşıyoruz. Küresel salgın sürecini sağlıklı bir şekilde atlatabilmek için, öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm mensuplarımızın maske, sosyal mesafe ve hijyene daha fazla dikkat etmeleri büyük önem arz etmektedir. Nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleri, katma değerli bilimsel çalışmaları, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve bölgesel kalkınmadaki öncü rolüyle bir üniversiteden daha fazlası bir kuruma dönüşen Üniversitemiz; şehrimiz, bölgemiz ve Ülkemiz için yeni değerler üretmeye azimle devam edecektir. Üniversitemizin kuruluşundan bugüne kurumsallaşması ve sayısız başarı kazanmasında özveriyle çalışan, iş ahlakı ve çalışma barışından bir nebze ayrılmayan akademik ve idari personelimizin katkısı göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. İlk günkü gibi aynı azim ve heyecanla 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı'nın öğrencilerimize başarılar getirmesini diliyor, çalışanlarımıza, tüm eğitim camiasına ve ülkemize sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.