Rektör Sözbir e-insan tanıtım törenine katıldı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin düzenlediği “e-insan Tanıtım Töreni”, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Törene Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ve konuşmasının olduğu törene; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Taşkesen, Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Tanıtım konuşmasına davetlileri selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturuyla tüm çalışmalarının merkezine insanı yerleştirmiş bir hükûmet olduklarını söyleyerek, ülkeye kazandırdıkları demokrasi ve kalkınma devrimlerinin gerisinde hep “önce insan” anlayışı olduğunu dile getirdi.

İktisadi kalkınmanın bir ayağı fiziki altyapı ve hizmet unsurları ise, diğer ayağının da yetişmiş insan kaynağı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ikisi bir araya gelmeden kalkınma gerçekleşmez. Dolayısıyla, Türkiye'nin kalkınmasını, sadece yollarda, köprülerde, barajlarda, tünellerde, binalarda aramak eksik bir yaklaşımdır. Asıl büyük kalkınma atılımını; eğitimiyle-öğretimiyle, sağlığıyla, sporuyla, sosyal destekleriyle ve diğer tüm unsurlarıyla insan kaynağımızı geliştirmede gösterdik” dedi.