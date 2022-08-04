Rektör Sözbir göreve başladı

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Nedim Sözbir görevine başladı.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'ne gelen Prof. Dr. Nedim Sözbir'i; Rektör vekili Prof. Dr. İlhan Genç, Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş karşıladı.

Rektörlük makamında Rektör vekili Prof. Dr. İlhan Genç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İdris Şahin ve Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş ile görüşen Prof. Dr. Sözbir, Düzce Üniversitesi'nin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirildi. Prof. Dr. Nedim Sözbir, yapılan çalışmalar için İlhan Genç'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Karşılıklı çiçek takdiminin bulunulduğu devir teslim töreninde Prof. Dr. İlhan Genç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İdris Şahin ve Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü ile Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i tebrik ederek, kendisine başarı dileklerinde bulundu.