İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör'den Ertan Taşlı'ya ziyaret

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Nigar Demircan Çakar 5. Bölge Birlik Başkanı Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı'yı ziyaret etti.


Rektör Nigar Demircan Çakar, rektör adayı olarak istişarelerde ve bilgi alışverişinde bulunuyor. Bu kapsamda 5. Bölge Birlik Başkanı Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı'yı ziyaret etti. Düzce Üniversitesi'nin ve şehrin gelişimi için her türlü desteğe hazır olduğunu belirten 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı bu ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.