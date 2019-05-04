Rektör'den Ertan Taşlı'ya ziyaret

Dr. Nigar Demircan Çakar 5. Bölge Birlik Başkanı Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı'yı ziyaret etti.

Rektör Nigar Demircan Çakar, rektör adayı olarak istişarelerde ve bilgi alışverişinde bulunuyor. Bu kapsamda 5. Bölge Birlik Başkanı Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı'yı ziyaret etti. Düzce Üniversitesi'nin ve şehrin gelişimi için her türlü desteğe hazır olduğunu belirten 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı bu ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür etti.