Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül

Eğitim çağındaki çocukların ve gençlerin bilinçli tüketim ve tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak, sanatsal çalışmaları desteklemek amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'de eğitim öğretim gören ortaokul öğrencilerini kapsayan “Tüketici ve Tüketim” konulu resim yarışması düzenlendi.

Yarışmaya Düzce'den İsmetpaşa Ortaokulu, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu, Hafız Hasan Şen İmam Hatip Ortaokulu, Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri katıldı. Ticaret Bakanlığında oluşturulan komisyon tarafında yapılan değerlendirmeler neticesinde Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi Betül Ceylan “Dünyamız Ağlıyor” konulu resmi ile Düzce ili birincisi oldu.

Vali Dr. Zülkif Dağlı il birincisi olan Betül Ceylan'a bisiklet hediye ederek ödüllendirildi ve yapmış oldukları başarılı çalışmalardan dolayı öğrencileri tebrik etti. Ayrıca yarışmaya katılan bütün öğrencilere Ticaret Bakanlığı tarafından gönderilen Katılım Sertifikası verildi.