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Resim yarışmasında ödüller sahibini buldu

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (STMF) Resim Bölümü ve Realkom Tekstil işbirliğiyle ile düzenlenen “Realkom ve Hayalimdeki Çevre” başlıklı resim yarışması ödülleri verildi.


Realkom çalışanlarının çocuklarına yönelik düzenlenen yarışmada; okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kategorilerinde 9 adet ödül, 15 adet mansiyon verildi. Fakülte Öğretim Elemanları, Realkom çalışanları ve çocukların katılımıyla gerçekleşen sergide; çevre kirliliği, Realkom'un doğa ve insan dostu çalışma prensibi, hayvan ve doğa sevgisi gibi temaların çocukların çalışmalarında sıklıkla ele alındığı görüldü.

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