Resim yarışmasında ödüller sahibini buldu

Realkom çalışanlarının çocuklarına yönelik düzenlenen yarışmada; okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kategorilerinde 9 adet ödül, 15 adet mansiyon verildi. Fakülte Öğretim Elemanları, Realkom çalışanları ve çocukların katılımıyla gerçekleşen sergide; çevre kirliliği, Realkom'un doğa ve insan dostu çalışma prensibi, hayvan ve doğa sevgisi gibi temaların çocukların çalışmalarında sıklıkla ele alındığı görüldü.