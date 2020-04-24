Resmi tatillerde esnafın ayağına gidiyorlar

Korona virüs nedeni ile zor dönemden geçen esnaflar için devlet tarafından verilen desteklerden faydalanmak isteyen fakat sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların yardımına Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi yetişiyor. Ekipler resmi tatillerde esnafın ayaklarına kadar giderek başvuru ve işlemlerini evlerinde gerçekleştiriyor. Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, ''Bu cumartesi de çalışarak Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi olarak sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan esnaflarımızın başvuru ve işlem imzalarını bizzat evlerine giderek aldık. Esnafımız zor dönemde devletimizin verdiği destekten faydalanmaları ve sağlığı için gereken çalışmayı yapıyoruz. Düzce Esnaflarımızın taleplerini karşılamaya devam ediyoruz.En kısa sürede tüm talepleri tamamlayacağız” dedi.