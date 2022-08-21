Risk altındaki çocuklar tespit ediliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de okulları ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, risk altındaki çocukların tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Sosyal Hayat Merkezi Gündüzlü Hizmetler Birimince yürütülen proje çerçevesinde okullar ziyaret ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri son olarak Çilimli İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi ile İbrahim Hoşver İlk ve Ortaokulu'nda temaslarını sürdürdü. Ekipler, risk altındaki çocukların tespiti için okul yöneticileri ile bir araya geldi. Çocuklarla ilgili bilgiler alan ekipler, herhangi bir olumsuzluk durumunda kendileri ile okul yöneticilerinin irtibata geçmesini istedi.