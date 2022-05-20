Ritim, müzik, dans atölye çalışması yapıldı

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı'ndan Dr. Zeynep Seda Çavuş, Bülent Ecevit Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Topluluğu'nun daveti üzerine “Ritim, Müzik, Dans” isimli atölye çalışması düzenledi.

Programda, Dr. Zeynep Seda Çavuş tarafından erken çocukluk döneminde “Ritim, Müzik, Dans” konusunda temel bilgilerin yanı sıra, okul öncesi öğretmen adaylarına yönelik uygulamalı eğitimler de verildi. Ritim aletlerinin kullanılması, nefes çalışmaları, şarkı söyleme, ses ayırt etme ve dramanın bütünleştirildiği çalışmada, öğretmen adayları teorik bilgi ile uygulama bilgisini bir arada kullanma fırsatı yakaladılar.

Çavuş tarafından katılımcılara katılım belgelerinin verildiği atölye çalışması sonrasında, Bülent Ecevit Üniversitesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sadiye Keleş de Dr. Zeynep Seda Çavuş'a teşekkür belgesi ve hediye takdiminde bulundu.