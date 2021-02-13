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Rol model gençler, kış okulunda gençlerle buluştu

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Müftülüğü tarafından online olarak yapılan Genç Kış Okulu’na konuk olan rol model gençler, katılımcılara yaptıkları çalışmaları aktardı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Müftülüğü tarafından online olarak yapılan Genç Kış Okulu'na konuk olan rol model gençler, katılımcılara yaptıkları çalışmaları aktardı.


Düzce'de gençlere yönelik çalışmalarını sürdüren Düzce İl Müftülüğü, Genç Kış Okulu uygulaması başlattı. Uygulama kapsamında online olarak çeşitli eğitimler gerçekleştirilirken, okulun bu haftaki konukları ise Düzce'nin rol model gençleri oldu. Lise öğrencisiyken damarları görüntüleyen cihaz geliştiren Elif İnce, çalışmaları ile Adalet Bakanlığı bünyesinde Hakim olarak atanan ve tesettüründen bir an olsun taviz vermeyen Livanur Çolak ve Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nda Türkiye şampiyonu olarak Kur'an Kursu Öğreticisi olarak atanan Şule Özbulat oldu. Düzce'nin rol modeli olan gençler, katılımcılara yaptıkları çalışmaları aktardı.

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