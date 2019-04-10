İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Ruh sağlığı çalışanları bir araya geldi

Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (DÜBAM) ev sahipliğinde, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen “Ruh Sağlığı Çalışanları Platformu” etkinliklerinin ikincisi geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (DÜBAM) ev sahipliğinde, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen “Ruh Sağlığı Çalışanları Platformu” etkinliklerinin ikincisi geniş bir katılımla gerçekleştirildi.


Düzce Üniversitesi Rektörlük Binası Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda; yıllık etkinlik plan önerleri değerlendirildi. Ruh Sağlığı Çalışanlarının yaşamış olduğu güncel sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilerek, ruh sağlığı çalışanlarını güçlendirmek, motivasyonlarını arttırmak amacıyla bir yıllık etkinlik planı oluşturuldu. 2019 yılı sonuna kadar geçekleştirilecek konferans, seminer ve etkinlikler tüm katılımcıların desteği ve önerileri ile değerlendirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.