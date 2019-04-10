Ruh sağlığı çalışanları bir araya geldi

Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (DÜBAM) ev sahipliğinde, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen “Ruh Sağlığı Çalışanları Platformu” etkinliklerinin ikincisi geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Rektörlük Binası Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda; yıllık etkinlik plan önerleri değerlendirildi. Ruh Sağlığı Çalışanlarının yaşamış olduğu güncel sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilerek, ruh sağlığı çalışanlarını güçlendirmek, motivasyonlarını arttırmak amacıyla bir yıllık etkinlik planı oluşturuldu. 2019 yılı sonuna kadar geçekleştirilecek konferans, seminer ve etkinlikler tüm katılımcıların desteği ve önerileri ile değerlendirildi.