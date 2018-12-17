Rütbelerini Başkan Dursun Ay taktı

Düzce Belediyesi, İtfaiye Müdürlüğünün tarihinde ilk kez ve Zabıta Müdürlüğü için de 15 yıl sonra bir kez daha yapılan görevde yükselme eğitimi ve sınavı sonrasında başarılı olanlar rütbelerini Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'dan aldı. Makamda Başkan Dursun Ay ile bir araya gelen personeli Başkan Yardımcıları Miktat Çelebioğlu, Elif Sezer Cebar ve Özgür Sağlam da yalnız bırakmadı. Personeli gösterdiği başarıdan dolayı tebrik eden Başkan Ay açıklamasında şu ifadelere verdi: “Zabıta ve İtfaiye personelimiz için görevde yükselme eğitimi ve sınavı yapıldı. Bugün de sınavda başarılı olan personelimizin rütbelerini taktık. Düzce Belediyesi tarihinde ilk olarak yapılan bu sınavları, arkadaşlarımızın ast üst ilişkilerinin düzenlenmesi, hiyerarşik yapının oluşturulması ve birimlerimizi daha kurumsal hale getirmek için yaptık. Bu çalışma diğer illere de örnek olacaktır. Arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Bundan sonra Düzce Belediyesinde Zabıta ve İtfaiye daha kurumsal bir şekilde çalışacak. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.” Görüşme Başkan Dursun Ay'ın personele rütbelerini takması ile sona erdi.