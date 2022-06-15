Sabaha kadar asfalt serildi

Eski Bolu Caddesinin asfalt serimine kısa süre sürede başlanırken ekipler sabaha kadar çalıştı. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Düzce'nin bozuk olan yollarını düzeltmek için kararlı bir şekilde durmadan çalışıyor. Vatandaşlardan gelen bozuk yol taleplerini değerlendiren ve programa alan Düzce Belediyesi, kısa süre içinde kentin önemli caddelerinde asfalt serimlerine başladı. Geçtiğimiz hafta Servet Bucurgat Caddesi asfaltlanırken bu hafta da Eski Bolu Caddesinde asfalt serim çalışması başlatıldı.

Kısa sürede yolun asfaltlanarak trafiğe açılmasını isteyen Düzce Belediyesi ekipleri, Eski Bolu Caddesinde sabaha kadar hiç durmadan çalıştı. Yaklaşık 3 kilometre olan Eski Bolu Caddesinin tamamı asfaltlanarak sürücülerin şikâyetleri giderilecek.