Sabahın ilk ışıklarıyla sahadalar

Düzce Belediyesi, gerek alt yapı gerekse de üst yapı çalışmalarının, vatandaşlara dokunan sosyal çalışmaların yanında, şehrin genelinde yürüttüğü temizlik çalışmalarına da aralıksız sürdürüyor.

Her sabah günün ilk ışıklarıyla sahaya inen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin olarak sürdürdüğü mahalle bazlı temizlik çalışmalarının yanı sıra özellikle Bahçeşehir Bölgesi ile şehir merkezinin temizliğini titizlikle yürütüyor. Onlarca personel ve temizlik aracı ile 56 mahallede çalışmalarını sürdüren ekipler şehrin en işlek mahalle ve caddelelerinde de temizlik faaliyetlerini aksatmıyor. Yayaların kaldırımları rahat ve güvenli şekilde kullanabilmeleri adına eş zamanlı olarak mahalle ve ana arterlerde süpürme çalışmalarını da yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ‘Temiz Şehir Düzce' sloganı altında hizmetlerin aksamadan devam etmelerini sağlıyor.

Öte yandan ekipler vatandaşları çevreye karşı daha duyarlı olmaya davet ediyor.