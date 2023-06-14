Sabiha Ulusoy Kütüphanesinde son aşamaya geçildi

Faruk Özlü, “Sabiha Ulusoy Kütüphanesinde son aşamaya geldik. Kütüphane tamamlandı, parkın peyzaj çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bayramdan sonra da burayı açacağız” dedi.

Başkan Faruk Özlü, Düzce'nin eğitim yatırımlarına önemli destek sağlayacak olan Sabiha Ulusoy Kütüphanesinde son aşamaya gelindiğini söyledi. Kütüphanenin son durumunu yerinde gören Özlü, “Sabiha Ulusoy Kütüphanesinde son aşamaya geldik. Kütüphane tamamlandı, parkın peyzaj çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Elektrik ve su altyapısı tamamlandı. Bayram dönüşü çimleri ekeceğiz. Bayramdan sonra da burayı açacağız. Bu kütüphaneyi çok önemsiyoruz. Meslek Yüksek Okulumuzun da bulunduğu bir alanda çok modern bir kütüphane inşa etmiş olduk” ifadelerinde bulundu.