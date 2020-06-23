İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağanak yağış Düzce'de etkili oldu

DÜZCE(İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası Düzce’de sağanak yağış etkili oldu.

DÜZCE(İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası Düzce'de sağanak yağış etkili oldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış kent genelinde etkili oldu. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Yapılan uyarıda sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım gibi etkenlere de dikkat çekildi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkanların önündeki gölgeliklerle sığındılar.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre sağanak yağış akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.