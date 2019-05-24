Sağanak yağış kaza getirdi 2 yaralı

655 Karayolu'nda sağanak yağış nedeniyle meydana gelen kazada yoldan çıkan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza; Düzce – Akçakoca D-655 Karayolu Tepeköy Mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce'den Akçakoca istikametine gitmekte olan M. İ.'nin kullandığı hafif ticari araç, Tepeköy mevki'ine geldiğinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yolda savruldu ardından yol kenarındaki su kanalına girdi. Kazada sürücü M. İ. ile araçta bulunan M. D. yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralılar M. İ. ve M. D. ambulanslarla Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.