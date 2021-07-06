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Sağanak yağışa aldırış etmediler

DÜZCE(İHA) – Düzce’de etkili olan sağanak yağışa rağmen, bazı vatandaşlar aldırış etmeden yürüyüşlerini sürdürdü.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de etkili olan sağanak yağışa rağmen, bazı vatandaşlar aldırış etmeden yürüyüşlerini sürdürdü. Bazı vatandaşlar ise yağmurdan saklanmak için bina altlarına saklandı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu uyarı verdiği Düzce'de sağanak yağış başladı. Yer yer etkili olan yağış, kent merkezinde etkisini gösterdi. Yapılan uyarılara rağmen bazı vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalanırken, yağışa aldırış etmeden yürüyüşlerini sürdürdü. Bazı vatandaşlar ise yağmurdan saklanmak için saçak altlarına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre sağanak yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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