İhlas Haber Ajansı

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Sağanak yolda göçük oluşturdu

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Yığılca ilçesinde sağanak yağışlar beraberinde göçük oluşturdu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde sağanak yağışlar beraberinde göçük oluşturdu.


Düzce'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışlar bazı bölgelerde yollarda sorun oluşturdu. Özellikle Yığılca ilçesinde gece saatlerinden sabah saatlerine kadar metrekareye 11,4 kilogram yağış düştü. Etkili olan sağanak yağış sonrasında Kocoğlu köyü ile Çamlı köyü arasında ki yolda göçme meydana geldi. Göçmenin ardından bölgeye giden ekipler, yolda önlem alırken sürücülere de uyarılarda bulundu.

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