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Sağlık çalışanı kaza yapanın ağabeyi olduğunu görünce şok oldu

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık görevlisi, kaza yapanın ağabeyi olduğunu görünce şok yaşadı.


Edinilen bilgiye göre, Akçakoca istikametinden Düzce-Ereğli sapağı istikametine seyir etmekte olan E.Ö. idaresindeki otomobil,


Çevre Yolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü hafif yaralı olarak araçtan çıkarken, otomobilde maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yapmak istedi. Kadın sağlık görevlisi E.S., kazazedenin ağabeyi E.Ö. olduğunu görünce şoka girdi. Kendini kısa sürede toparlayan sağlık personeli, yaralı olan ağabeyinin ayakta tedavisini sağlarken duygusal sahneler yaşandı.


Trafik ekipleri olay yeri incelemelerinin ardından banketten aşağıya savrulan otomobili kaza yerinden çektirerek yolu trafiğe açtı.

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