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Sağlık çalışanlarına halk eğitimden maske desteği

DÜZCE (İHA) – Düzce Halk Eğitim Merkezi’nin kendi imkanları ile ürettiği medikal maskeler, sağlık çalışanlarına teslim edildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Halk Eğitim Merkezi'nin kendi imkanları ile ürettiği medikal maskeler, sağlık çalışanlarına teslim edildi.


Düzce'de Korona Virüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları her geçen gün maske konusunda desteklenmeye devam ediyor. Düzce İl Halk Eğitim Merkezi, kendi bünyesinde ve kendi imkanları ile ürettiği medikal maskeleri sağlık çalışanlarına teslim etti. Halk Eğitim Merkezi'nde her gün medikal olarak maske üreten gönüllüler günlük bin adet maske üretmeye başladı. Üretim bir yandan devam ederken diğer yandan da ücretsiz bir şekilde sağlık çalışanlarına verilmesi devam ediyor.

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