Sağlık çalışanlarına otobüsler ücretsiz

oturumu yapıldı. Oturumda alınan karara göre, kamu ve özel sağlık kuruluşların da çalışan sağlık personeli artık belediye otobüslerini ücretsiz kullanacak.

Düzce Belediyesinin geçtiğimiz yıl revize edilen ulaşım hizmetlerinde meslek gruplarının belediye otobüslerini ücretiz kullanımları ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda daha önce ücretli olarak otobüsleri kullanan zabıta müdürlüğü personeli ve sağlık çalışanları otobüsleri ücretsiz olarak kullanacak. Belediye meclisi tarafından alınan karara göre, daha önce kamu ve özel sektör sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık çalışanları belediye otobüsüne binmek için ücret ödüyordu. Ancak alınan karar ile haziran ayına kadar bundan sonra otobüsleri kullanmak için herhangi bir ücret ödemeyecekler.