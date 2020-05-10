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Sağlık çalışanlarınrı anneler gününü kutladılar

DÜZCE (İHA) – 10 Mayıs Anneler günü nedeni ile Düzce’de, Belediye, Emniyet ve Jandarma ekipleri pandemi ve sağlık kuruluşlarında görev alan personelin anneler gününü kutladı.

DÜZCE (İHA) – 10 Mayıs Anneler günü nedeni ile Düzce'de, Belediye, Emniyet ve Jandarma ekipleri pandemi ve sağlık kuruluşlarında görev alan personelin anneler gününü kutladı.


Düzce'de İl Sağlık Müdür Dr. Yasin Yılmaz, İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve Belediye Başkan Yardımcısı Cengin Tuncer, 10 Mayıs anneler günü nedeni ile bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi ve Pandemi polikliniğini ziyaret ederek görevli personelin anneler gününü kutladı. Personellere çeşitli hediyeler takdim edilirken, süreci çok iyi bir şekilde sürdürmelerinden dolayı da teşekkür etti.

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