Sağlık hizmeti vatandaşın ayağına gidiyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 12 Kasım 1999'da yaşanan deprem sonrası oluşturulan ve binlerce kişinin yaşadığı Bahçeşehir bölgesine Ağız ve Diş Sağlığı polikliniği açıldı. İlk etapta poliklinikte 5 doktor görev yapacak.

Düzce'nin sağlıkta ki yatırımları devam ediyor. 12 Kasım 1999'da yeni yerleşim bölgesi olarak planlanan ve binlerce konutun yapıldığı 50 binden fazla kişinin yaşam sürdüğü Bahçeşehir bölgesinde de sağlık yatırımlarına bir yenisi eklendi. Poliklinik hizmetlerinin verildiği binada Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti de verilmeye başlandı. İlk etapta 5 diş hekiminin görev yapacağı Bahçeşehir Ağız ve Diş Sağlığı polikliniği hasta kabulüne başladı.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz beraberinde Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan yardımcısı Uzm. Dr. Hümeyra Bayram Akcan, Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Volkan Temi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Hüseyin Şefik ile çalışmaları yerinde inceledi.

Dr. Yılmaz, Bahçeşehir Bölgesindeki semt polikliniğinde ağız ve diş sağlığı hizmetine başlandığını belirterek “İlk etapta 5 tane üniti açtık ve hasta almaya başladık. Eğer kapasite artışı gerekirse de 15 üniti oluşturacak alt yapıyı da burada oluşturmuş olduk. Diş tedavisini artık burada da gerçekleştirebiliyoruz, diş röntgenini de buraya kurduk. Bahçeşehir bölgemizdeki nüfusun 50-60 bin civarında olması dolayısıyla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine olan uzaklığı göz ününe alarak ve oradaki yoğunluğu azaltmak için burada ki bu faaliyetimizi başlatmış oluyoruz, Düzce'mize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bahçeşehir bölgesindeki ağız ve diş sağlığı polikliniğine gidecek olan hastaların da 182, MHRS sistemi üzerinden ve e-nabızdan randevu alabileceklerini söyleyen Dr. Yasin Yılmaz, açıklamasına şöyle devam etti; “Randevu alırken altta Bahçeşehir semt polikliniği olarak belirtecek ona göre randevuyu planlayabilirler. Merkez bina ya da ek bina diye.”

Açılan ağız ve diş polikliniği ile bölgede yaşayan vatandaşlar yakın mesafede bu hizmeti kavuşmuş oldu.