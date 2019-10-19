İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağlık hizmetleri köylünün ayağına gidiyor

Düzce’nin Akçakoca ilçesi Esmahınam koyunda sağlık ekipleri köylünün ayağına giderek sağlık taraması yaptı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahınam koyunda sağlık ekipleri köylünün ayağına giderek sağlık taraması yaptı.


Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Mobil Sağlık Hizmeti çalışmaları kapsamında Esmahanım köyünde sağlık taramaları yapıldı. Aile Hekimleri Birliği ile ile koordine halde yürütülen çalışmalarda muayene olmak isteyen vatandaşlara tarama yapılırken bilgilendirme ve eğitimler yapıldı. Sağlık çalışmaları kapsamında ayrıca kanser taramaları ve türleri, temizlik, tularemi, organ bağışı, tüberküloz, kuduz, artrit, karbonmonoksit zehirlenmesi, sağlıklı beslenme konularında eğitim, bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapıldı.


Akçakoca kaymakamı Yasin Öztürk de Mobil Sağlık Hizmeti sırasında sağlık ekiplerini ziyaret etti. Kaymakam Öztürk ayrıca, koruyucu sağlık hizmetlerine dikkat çekerek çalışmaların devamı için ekibe başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.